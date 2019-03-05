"Может быть все, что угодно": ялтинская активистка решила покинуть Крым

Лариса Китайская не выдержала обстановку в Крыму и переехала / Фото: Крым.Реалии

Проукраинская активистка и жительница Ялты Лариса Китайская после нескольких лет преследований и высказывания своей гражданской позиции покинула аннексированный Крым.

"Из Крыма меня выпустили спокойно. Я думаю, что выпустили, потому что я им там мешаю. Там нет ни закона, ни прав, и там может быть все, что угодно. Думаю, что в Крым я больше не вернусь", - цитирует крымчанку ресурс Крым.Реалии.

По словам Китайской, сейчас в Крыму вспыхнула очередная волна репрессий против проукраински настроенных граждан.

Из-за многочисленных угроз женщина намеревалась покинуть полуостров три года назад, но открытое против нее уголовное дело не позволило покинуть захваченную Россией территорию. Сотрудники ФСБ обвинили Китайскую в экстремизме и русофобии из-за постов в социальных сетях.

Вина крымчанки была доказана в суде и получила два года лишения свободы условно. До окончания судебных разбирательств жительница Ялты не могла покинуть полуостров. И теперь, когда появилась возможность, Китайская приняла решение об окончательном переезде на материковую Украину.

Как ранее сообщалось, во время приема граждан в Джанкое на депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета напал агрессивный мужчина.