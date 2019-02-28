"Плеснул зеленкой, плюнул в лицо": В Крыму напали на депутата Госдумы

Депутат Госдумы стал объектом мести / Фото: Facebook/Михаил Шеремет

Во время приема граждан в Джанкое на депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета напал агрессивный мужчина.

Как сообщает Крыминформ, в кабинет парламентария зашел мужчина с ограниченными возможностями, который для передвижения использовал трость.

"Он сел напротив меня, сказал: "Это тебе за убийство моей жены", — плюнул в лицо и ударил тростью", - делится эмоциями пострадавший.

От тяжких телесных повреждений Шеремета спасли сотрудники муниципалитета, которые стали очевидцами инцидента. Они скрутили и обезвредили буйного мужчину до приезда полиции. Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали допрос посетителя, мужчина неожиданно вскочил, достал из кармана бутылочку с зеленкой и вылил на депутата.

Читайте такжеТри условия для возврата Донбасса и Крыма"Он кинулся на меня, плеснул зеленкой, облил полностью всю мебель и меня. Упал и разбил банку, потом опять кинулся", - рассказал пострадавший.

По факту инцидента полиция начала расследование.

Совершивший нападение мужчина после инцидента в соцсетях описал свою версию событий. Он заявил, что Шеремет не помог не помог его супруге с получением российского гражданства. Недавно жена скончалась, и мужчина решил отомстить депутату. Он заявил, что успел лишь плюнуть парламентарию в лицо, поскольку его задержали находившиеся в помещении люди.

Как известно, Михаил Шеремет – баллотировавшийся от Крыма член Комитета Госдумы по энергетике. Ранее он занимал должность заместителя председателя в республиканском Совете министров.

Напомним, два крымских чиновника заявили, что их в России избили сотрудники полиции Ростовской области.