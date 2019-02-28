"Заставили раздеться": крымские чиновники жестко подрались с ростовскими полицейскими

Крымские чиновники подрались с сотрудниками ДПС РФ / Фото: REUTERS

Два крымских чиновника заявили, что их в России избили сотрудники полиции Ростовской области.

Как сообщает РИА Новости, полицейские остановили автомобиль BMW X5, в котором находились министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов и начальник Службы капитального строительства республики Карлен Петросян.

Крымчане заявили, что сотрудники полиции не стали проверять у них документы, но вели себя вызывающе. После замечания, по словам чиновника, силовики "заставили их раздеться".

После спора завязалась драка. Храмов и Петросян уверяют, что их избили в помещении поста ДПС. Пострадавшие сняли побои в больнице. Алкоголя и наркотиков в крови крымских чиновников медики не обнаружили.

В Главном управлении МВД по Ростовской области в ответ заявили, что применили силу, поскольку пассажир иномарки пытался пройти в помещение Центра управления нарядами. После нескольких предупреждений он несколько раз ударил сотрудника полиции и повредил ему форму. Инспектор ДПС РФ также обращался за помощью к медикам.

Напомним, президент России Владимир Путин в честь профессионального праздника Сил специальных операций РФ поблагодарил силовиков за аннексию Крыма и военные действия на территории Сирии.