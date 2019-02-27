Путин поблагодарил зеленых человечков за участие в аннексии Крыма

Зеленые человечки оказались сотрудниками силовых структур России / Reuters

Президент России Владимир Путин в честь профессионального праздника Сил специальных операций РФ поблагодарил силовиков за аннексию Крыма и военные действия на территории Сирии.

"Пять лет назад бойцы и командиры Сил специальных операций сделали все, чтобы сохранить мир в Крыму и Севастополе - защитить людей от насилия, от карателей, чтобы никто не помешал гражданам сделать свободный, самостоятельный выбор на историческом референдуме", - цитирует Путина ТАСС.

По словам президента России, представители Сил специальных операций РФ обеспечивали безопасность в Крыму и Севастополе еще в тот период, когда эта территория была частью украинского государства.

Путин подчеркнул, что отметили российские силовики и в Сирии, "внесли огромный вклад в разгром террористических группировок, освобождение сирийской земли от бандитов".

Напомним, сотрудникам украинских правоохранительных органов удалось установить 900 "зеленых человечков" − участников т.н. "Самообороны Крыма", которые помогали осуществлять аннексию полуострова весной 2014-го.