Посол Италии заявил о невозможности повлиять на частные поездки граждан в Крым

Италия не может запретить гражданам ездить в Крым / Фото: REUTERS

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия заявил о невозможности оказывать влияние на поездки рядовых граждан страны в аннексированный Россией Крым.

"Я не могу комментировать позиции политических партий. Это не моя функция. Когда происходят такие поездки, то мы понимаем, что они вызывают различные реакции. Но эти поездки осуществляются в частном порядке. То есть они это делают по своему усмотрению. Мы стараемся как-то их отговорить, чтобы они не делали такие визиты. Но у меня нет институциональной способности как-то влиять на такие поездки", - заявил он во время презентации дискуссионной записки об отношениях Украины и Италии в Киеве.

Дипломат прокомментировал ситуацию, поскольку в ноябре 2018 года научную конференцию в Ялте посетили представители Италии. А ранее итальянские бизнесмены заявляли о намерениях взять в аренду землю в Крыму.

Напомним, в России заявили, что компания Google сообщила об исправлении "ошибки, из-за которой небольшая часть пользователей на iOS видела неверную информацию".