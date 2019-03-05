Google учел жалобы депутатов Госдумы об украинском Крыме на картах

Претензии россиян по Крыму неожиданно были услышаны и одобрены в Google / Reuters

Компания Google сообщила об исправлении "ошибки, из-за которой небольшая часть пользователей на iOS видела неверную информацию".

Как сообщает ТАСС, такое решение было принято после жалоб депутатов Госдумы на отображение Крыма как части Украины на электронных картах.

"Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", - добавили в Google.

Жалобу подал депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов, которого возмущал украинский Крым на устройствах с операционной системой iOS. Было заявлено о нарушении Конституции и озвучено предложение о вероятном приглашении представителя Google в российский парламент.

В Google отреагировали на жалобу и выразили согласие, что "небольшое количество пользователей могут видеть некорректную информацию". Тогда в Госдуме пригрозили принять жесткие меры, если компания не признает аннексированный полуостров российским.

Как ранее сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины дали пояснение по поводу того, что аннексированный Россией Крым на картах ресурса Google maps в украинской и российской версиях отображается по-разному.