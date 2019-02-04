"Российский" Крым: у Климкина пояснили позицию Google

4 февраля 2019, 18:57

Google maps в разных странах является субъектом юрисдикции соответствующего местного законодательства.

МИД, МЗС, табличка
В МИД дали пояснение по поводу карты Крыма / ZN.UA

В Министерстве иностранных дел Украины дали пояснение по поводу того, что аннексированный Россией Крым на картах ресурса Google maps в украинской и российской версиях отображается по-разному.

В МИД отметили, что Google maps в разных странах является субъектом юрисдикции соответствующего местного законодательства.

Как сказано в сообщении пресс-службы МИД, посольство Украины в США неоднократно обращалось к компании Google Inc. по вопросу отражения территории АРК на веб-картах Google.ru/maps как таковой, которая отделена от территории остальной Украины линией, которая используется на данном ресурсе для отображения границ между государствами.

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"В официальной позиции компании Google Inc. по данному вопросу, которая была предоставлена посольству Украины в США, отмечается, что локализованный контент ресурса Google maps, в частности https://www.google.com.ua/maps и https://www. google.ru/maps, является субъектом юрисдикции соответствующего местного законодательства (украинского и российского), поэтому отображение Крыма отличается на украинском и российском ресурсах. В то же время в компании подчеркнули, что обозначение Крыма на ресурсах Google maps не должна интерпретироваться как позиция компании Google Inc. относительно существующих в мире "споров", - говорится в ответе МИД на соответствующий запрос УНН.

В МИД добавили, что посольство Украины в США продолжает работу с компанией Google Inc. и официальной американской стороной в направлении обеспечения корректного отображения территории Крыма на ресурсах Google maps, в том числе при доступе к ним с территории РФ.

Напомним, ранее британское издательство оконфузилось с "ничейным" Крымом.

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карта МИД Крым Google Maps
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