"Не знают слово оккупированный?": британское издательство оконфузилось с "ничейным" Крымом

/ Фейсбук А.Мустафина

Британское издательство Usborne Publishing в детском географическом атласе назвало Крым территорией, "оспариваемой Украиной и Россией".

На недоразумение с атласом издательства обратил внимание украинский журналист Алексей Мустафин и опубликовал соответствующее фото страницы атласа.

"В издательстве Usborne не знают слово оссupied", - написал Мустафин в своем сообщении в Facebook.

Отметим, что Usborne Publishing является самым большим и самым известным издательством детской литературы в Великобритании.

Напомним, ранее ранее из-за карты с "отрезанным" Крымом в скандал угодил проект Openstreetmap, а также украинский телеканал NewsOne.