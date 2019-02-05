Госдума натравила прокуратуру на Apple из-за карты с украинским Севастополем

Прокуратуре РФ поручили заняться Apple

Госдума обвинила корпорацию Apple в нарушении Конституции РФ из-за указания на картах компании Севастополя как территории Украины.

В этой связи комитетам ГД поручено направить запрос в Генпрокуратуру, передает ТАСС.

Также подчеркивается, что в ряде случаев аналогично отображается и Симферополь.

"В предустановленном в смартфонах производства корпорации Apple приложении "Карты" город Севастополь указан как украинская территория (скрин-копия прилагается), что недопустимо", — говорится в поручении.

Напомним, ранее в МИД Украины дали пояснение по поводу того, что аннексированный Россией Крым на картах ресурса Google maps в украинской и российской версиях отображается по-разному.