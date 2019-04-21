Генерал спрогнозировал, сколько времени уйдет на возвращение Крыма

На возвращение Крыма Украине уйдут десятилетия, спрогнозировал генерал / Reuters

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко считает, что захваченный Россией Крым вернется под контроль Украины, но на возвращение полуострова уйдут десятилетия.

Возвращение Крыма Украине будет зависеть от состояния РФ, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, "если даже если под воздействием дипломатического, политического и экономического давления Запада Россия будет вынуждена покинуть Крым, вернуть его Украине, то все те военные силы, которые она там сосредоточила, естественно, она заберет с собой".

"Однако демилитаризация Крыма понадобится точно, это будет первоочередное дело. Как вариант, для начала управление полуостровом будет осуществляться под эгидой ооновских сил, а затем постепенно оно будет передано Украине", — заявил профессор.

Кандидат военных наук полагает, что это будет долгий процесс. "Но для этого нужно, чтобы Россия и российская власть была значительно ослаблена, потому что, если вопрос Донбасса Москва еще хоть как-то готова обсуждать, то про Крым она и говорить не хочет, настаивая на том, что вопрос Крыма окончательно закрыт", — подчеркнул Романенко.

Читайте такжеЭкс-вице-премьер РФ назвал единственный способ возврата Крыма УкраинеГенерал считает, что "Украине лучше сосредоточиться на том, как не потерять государственность, как не ввязаться в какую-то опасную авантюру, а не размышлять о том, оставит ли нам Россия свою военную технику, накопленную в Крыму, после возвращения полуострова".

"Думаю, Крым вернется, но на его возвращение уйдут десятилетия. И возвращение Крыма будет зависеть от состояния России", — сказал доктор технических наук.

Напомним, в начале марта 2018 года бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев, военный эксперт говорил, что Россия стянула в Крым десятки тысяч военных.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обвинил РФ в размещении на полуострове военных средств и компонентов, способных переносить и запускать ядерное оружие.