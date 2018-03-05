Военный эксперт назвал число российских солдат в аннексированном Крыму

Россия стянула на территорию аннексированного Крыма большое количество современного ракетного вооружения, заявил военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Это и средства ПВО, в том числе комплекс С-400 "Триумф", это и современные фрегаты, которые способны нести ракетное вооружение, и комплекс "Калибр", самолеты, тяжелая техника", — рассказал Селезнев в интервью "Крым.Реалии".

По словам Селезнева, с момента вторжения Россия начала активно заполнять личным составом и вооружением не только действующие на 2014 год военные городки, но и восстанавливать старые.

Селезнев отмечает, что точное число российских военных на полуострове назвать невозможно. Однако по данным разведки, их численность составляет около 30 тысяч человек.

Напомним, ранее народный депутат, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что два источника, несвязанных между собой, сообщили о размещении Россией в захваченном Крыму шести ядерных боеголовок.