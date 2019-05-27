По пути из роддома родители забыли ребенка в такси / obozrevatel.com

В Гамбурге молодые родители забыли своего малыша в такси, возвращаясь из роддома.

Пара вышла из машины, молодой отец расплатился и закрыл дверь. Что малыш остался в авто, родители осознали только после того, как оно уже отъехало. В итоге молодым родителям пришлось звать за помощью в полицию. Но помочь те смогли не сразу.

Тем временем младенец спал, так что водитель такси сразу не заметил "лишнего" пассажира. Он спокойно заехал пообедать, оставив машину на подземной парковке, пишет телеканал 24.

После обеда таксист отправился по новому вызову в аэропорт. И только после замечания новых пассажиров водитель понял, что в его машине уже несколько часов катается чужой ребенок.

Запаниковавший таксист сам вызвал полицейских, которые и вернули ребенка родителям.

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