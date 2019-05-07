Штрафы увеличат в 5 раз: в Украине объявили дату возобновления обязательного техосмотра авто

В Украине объявили дату возобновления обязательного техосмотра авто / Корреспондент.net

Обязательный техосмотр личных автомобилей в Украине собрались возобновить с 2022 года.

Соответствующий проект закона уже обнародован на сайте Мининфраструктуры.

Причем, судя по документу, водителей ждет более жесткая версия правил. В частности, штрафы за несвоевременный техосмотр собрались увеличить в 5 раз – с 20 необлагаемых минимумов доходов граждан до 100 (то есть с 340 грн до 1700 грн).

Проводить техосмотр будут частные лица – как отмечается в законе, по рыночным ценам.

Первый техосмотр личных транспортных средств проводиться должен спустя 4 года после первой регистрации. И затем его придется повторять каждые два года.

Ежегодно – начиная с момента первой регистрации – проходить техосмотр будут такси и коммерческие авто.

Также перевозчиков пассажиров обяжут оборудовать свои машины тахографами – устройствами для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа. Причем устройства для ограничения скорости на международных рейсах должны быть установлены до 1 июля 2019 года, и чуть подольше дается срок для внутренних перевозок – до 1 января 2020 года.

Соблюдение новых требований будет контролировать Нацполиция.

Напомним, с 1 мая владельцы авто после прохождения техосмотра вместе с бумажным бланком с данными о результатах техосмотра начали получать самоклейную RFID-метку радиочастотной идентификации. Крепить ее нужно будет к лобовому стеклу.

Также с 1 мая в Украине поменялись правила техобслуживания для коммерческого транспорта: проверки станут жестче. Кроме того, в 2019 году могут измениться правила получения и замены водительских прав. Наибольшие изменения ждут владельцев двухколесного транспорта. Эту категорию разделят на 4 подкатегории, в зависимости от мощности этих транспортных средств. Также документы придется получать и тем, кто управляет электробайками. Подробнее читайте в нашем материале Техосмотр для всех и получение прав по-новому: какие изменения готовят для украинских автолюбителей.