Техосмотр для всех и получение прав по-новому: какие изменения готовят для украинских автолюбителей

В Украине введут тотальный техосмотр / informatio.ru

С 1 мая в Украине меняются правила техобслуживания для коммерческого транспорта – проверки станут жестче.

"Главное – добавляется перечень обязательных полей, которые заполняются по результатам прохождения технического контроля. Теперь будет более детальная проверка", - начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

В материале ТСН подчеркивается, что с 2020 года планируется вернуть техосмотр для всех участников дорожного движения.

Также в 2019 году могут измениться правила получения и замены водительских прав. Наибольшие изменения ждут владельцев двухколесного транспорта. Эту категорию разделят на 4 подкатегории, в зависимости от мощности этих транспортных средств. Также документы придется получать и тем, кто управляет электробайками.

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Подчеркивается, что с 30 до 15 лет сократится срок действия прав на управление транспортным средством. Для водителей грузовиков и автобусов этот срок – 5 лет. При этом, если будете сдавать экзамен на коробке-автомате, не сможете сесть за руль с механической коробкой, а в правах будет специальная графа об этом.

Кроме того, при замене прав, экзаменов ни у кого не будет. В МВД подчеркивают, что уже весной законопроект в первом чтении одобрят нардепы, а осенью утвердят в целом.

Напомним, в Украине заработали новые правила парковки и правила ПДД: штрафы со скидками и эвакуация авто. Также вступили в силу новые правила дорожного движения и новые штрафы