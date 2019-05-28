Умер последний в мире суматранский носорог

Суматранские носороги-самцы вымерли / WWF-MALAYSIA/Facebook

27 мая в Малайзии умер последний известный миру самец суматранского носорога по кличке Тэм. Его самочувствие резко ухудшилось в прошлом месяце – у животного пропал аппетит.

По предварительной информации, носорог умер естественной смертью. Ученые говорят, что Тэму было около 30 лет, а носороги этого вида могут прожить максимум 40 лет.

Тем не менее, причину смерти ученые будут выяснять, так как последний анализ мочи животного показал, что у него были проблемы с почками, сообщает National Geographic.

Удивительно, носорог Тэм жил в заповеднике вместе с еще 80-ю особями своего вида, среди которых практически все были самками.

Кстати, Тэма поймали еще 11 лет назад - 20-летнее животное тогда случайно забрело на территорию плантации масличных пальм.

К большому сожалению, за время проживания в заповеднике Тэм не смог дать потомство.

Отметим, что суматранские носороги находятся на самом краю полного вымирания еще с 2015 года, так как именно тогда в мире осталось всего два представителя этого вида.

В настоящее время в мире осталась только самка по имени Иман.

Сокращение численности носорогов связано с браконьерством. Считается, что их рога обладают целебными свойствами, поэтому килограммовый рог оценивается в 30 тысяч долларов. Охота на них велась издавна — еще в 1970-х годах жители острова Суматра использовали части тела носорогов для изготовления амулетов и противоядий.

Напомним, в марте 2018 года в кенийском заповеднике умер последний в мире белый носорог-самец по кличке Судан. Животному было 45 лет, и у него были большие проблемы со здоровьем. В конце концов, было принято решение усыпить Судана.

Также в 2016 году в Киевском зоопарке умер самый старый белый носорог в Европе. В зоопарке сообщили, что животное умерло от старости.