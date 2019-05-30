"Ребёнка не на*бешь, Володя": в Сети перетирают Путина, пристававшего к плаксивой девочке

Путин пытался успокоить девочку / скриншот

30 мая Сеть захватило видео, на котором девочка заплакала навзрыд после попытки президента России Владимира Путина прикоснуться к ней. Путин несколько раз пытался утихомирить плаксу, но тщетно.

Зато пользователи соцсетей, после просмотра видео, стали жестко критиковать российского главу государства за подобный поступок и перемывать ему косточки.

В частности, в Twitter видео разместил некий Вал Мишель, с подписью: "Ребёнка не на@бешь, Володя. Он сердцем видит".

Ребёнка не на@бешь, Володя. Он сердцем видит.pic.twitter.com/D9dKGmWdCv — Вал Мишель (@VALMICHEL7) 30 мая 2019 г.

",Бл...ь, уже даже дети прекрасно понимают, кто такой чекист! Злой, удушающий права, свободы, развитие, цивилизацию, уровень благосостояния, жизни и т.д. Народ, когда мы уже проснёмся?!", - ответил под видео пользователь с ником Сержант ЛиС.

"Ублюдок! Плачет-не плачет, с чего он взял, что можно вообще лезть своими руками к лицу чужого ребенка??? И родители с блаженством на это взирают...фууу", - добавила Людмила.

Некоторые отметили, что девочка расплакалась, потому что ей чертика показали.

"Девочке чёртика показали", - предположил Б.И.Ч. Мsk.

Вспомнили Владимиру Путину и войну в Сирии и массовую гибель сирийских детей.

"Девочка не хочет в Сирию.... да и после поцелуев мальчиков в животик...", - написал некто с ником Охотник луком 25%.

Напомним, ране Владимир Путин упал на лед во время хоккейного матча в Сочи.