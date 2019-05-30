5 метров снега: в Румынии замело самую красивую дорогу в мире

В Румынии выпал снег / скриншот

Небывалое зрелище в Румынских Карпатах - за день до старта летнего сезона горы укрыло пятиметровым слоем снега.

Сейчас дорожники активно убирают снег, чтобы расчистить высокогорное шоссе Трансфагарашань.

Отметим, дорога Трансфагараш (TransFagarasan) является самой красивой в Румынии и рекомендуется к посещению всем туристам. Обычно легендарную трассу открывают только летом, с июля. Кстати, многие путешественник называют эту дорогу самой красивой в мире. А еще ее называют "дорога в облака".

"Представители управления дорог и мостов района Брашов говорят, что самое сложное — это поездка в район Балеа, где слой снега иногда превышает 5−6 метров и полон больших каменных обломков, снесенных лавиной в зимний период", — пишет портал Realitatea.

Ранее сообщалось, ко Дню Победы Карпаты засыпало снегом.

Также 28 апреля (отмечалась Пасха) в Карпатах — на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области — выпал снег, а в городе Коростене Житомирской области был крупный град.