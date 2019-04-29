Аномальная Пасха: в Карпатах выпал снег, Житомирщину притрусило градом

Житомирщина на Пасху увидела град размером с половину куриного яйца / Фото: zk.dsns.gov.ua

В праздник Светлого Христова Воскресенья 28 апреля Карпаты притрусило весенним снегом, а в городе Коростене Житомирской области выпал крупный град.

Местные жители делились видео природных аномалий в YouTube.

В Карпатах на Пасху выпал снег горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области. Весь день было облачно, снежно и ветрено. Температура воздуха была, как для середины весны, весьма низкой – не поднялась выше трех градусов тепла.

В Коростене Житомирской области на праздник землю усыпало крупным градом, который размером достигал половины куриного яйца. Местные жители утверждают, что интенсивность осадков была очень высокой. Водители автомобилей вынуждены были останавливать транспортные средства, поскольку при таком сильном граде ехать было невозможно и опасно. Стихия стала причиной нескольких ДТП.

Ранее синоптик рассказал о погоде до лета. В частности, на Пасху в Украине ожидается три волны похолодания.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.