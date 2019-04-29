Придется греться кострами: синоптик предупредила о холодах и грозах, кому повезло с погодой на майские

Какой будет погода в Украине на майские / 1zoom.ru

Погода в Украине 30 апреля будет разнообразной, что называется, на любой вкус.

Западную, северную и восточную части страны накроют дожди, предупредила синоптик Наталья Диденко. Впрочем, пояснения тут все же будут.

Солнечная и сухая погода 30 апреля ожидается на значительной части южных и центральных территорий, за исключением Одесской и Винницкой областей: здесь вероятны дожди.

Читайте такжеНа майские праздники украинцев ждут магнитные бури: как уберечьсяПри этом будет прохладно: днем во вторник ожидается, в среднем, +9-13 градусов. Теплее будет только на юге и местами в центральных регионах – до +18-23 градусов.

Температура ночью опустится до + 3-7 градусов, а в Сумской области – даже до +2-4 градусов. К тому же будет ветрено.

Погода в Киеве 30 апреля будет влажной, ветреной и холодной – около +12 градусов днем.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 12 апреля

Вся неделя будет дождливой, местами с грозами, сообщает Укргидрометцентр. Сильнее всего дождями зальет западные и северные регионы. Погода в Украине 1 мая обещает дожди почти по всей территории страны, за исключением крайнего юга.

Как минимум до пятницы, 3 мая, украинцев в среднем ждут от +13 до +17 градусов.

Ранее синоптик рассказал о погоде до лета. В частности, на Пасху в Украине ожидается три волны похолодания.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.