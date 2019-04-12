От заморозков до летнего зноя: синоптик рассказал о погоде до лета

Синоптик рассказал о погоде до конца весны / opogode.ua

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в Вербное воскресенье стоит ожидать ветер и прохладную погоду.

"Будет понижение температур до 9-11 градусов тепла. И, что характерно, просчитывается восточный ветер – так называемый суховей. Будет больше жаркого сухого ветра, нежели дождливого западного", - рассказал он Апострофу.

Синоптик предупредил об опасности высыхания поверхностного слоя земли, что очень сильно повлияет на урожай в восточных и южных областях.

В то же время на Пасху Горбань прогнозирует три волны похолодания – на 9-й, 17-й и 33-й день после праздника, причем самую сильную волну похолодания стоит ждать на 9-й день после Пасхи.

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По его словам, заморозки в первую волну похолодания после Пасхи могут захватить половину Украины.

Кроме того, синоптик ожидает резкого взлета температуры после 9 мая – до 28-30 градусов.

"Май будет с высокими температурами и практически без дождей. Дожди просчитываются на 2, 8-9 мая, а потом аж на конец месяца", - рассказал синоптик.

Горбань добавил, что в середине мая западные дожди могут достать до Львовской и Волынской областей, а на востоке и юге Украины будет сухо.

Напомним, ранее синоптики дали неожиданный прогноз до конца весны.