Звероловы поймали чудовищную анаконду: зрелищное видео

Поймали крупную анаконду / скриншот vladtime.ru

В Сеть попало удивительное видео – охотники поймали уникальный трофей. Анаконду невиданных размеров погрузили на платформу эвакуатора, и она на нее не поместилась – змею пришлось сложить вдвое.

Длина пойманного монстра – 11 метров.

Судя по видео, охотникам удалось поймать самую крупную анаконду в мире.

К сожалению, автор видео не указал место, где был пойман этот трофей. Но анаконды живут под тропиками, в больших реках и болотах (а также по их берегам) Южной Америки.

На видео показано, что анаконда пристегнута к платформе ремнями, что может свидетельствовать о том, что она еще жива. На теле видны свежие раны.

Отметим, что питается анаконда различными млекопитающими, птицами и рептилиями, подстерегая их у воды. Обычно она ловит агути, водоплавающих птиц, игуан и других мелких животных. Реже, более крупные особи способны нападать на пекари, капибар и кайманов, но столь крупная добыча не является частым компонентом диеты.

Напомним, ранее сообщалось, в Бразилии анаконда перекрыла движение автомобилей.

Также сообщалось, певица Бейонсе носит кроссовки из кожи ската и анаконды.