Звероловы поймали чудовищную анаконду: зрелищное видео

Охотникам удалось поймать самую крупную анаконду в мире.
В Сеть попало удивительное видео – охотники поймали уникальный трофей. Анаконду невиданных размеров погрузили на платформу эвакуатора, и она на нее не поместилась – змею пришлось сложить вдвое.
Длина пойманного монстра – 11 метров.
Судя по видео, охотникам удалось поймать самую крупную анаконду в мире.
К сожалению, автор видео не указал место, где был пойман этот трофей. Но анаконды живут под тропиками, в больших реках и болотах (а также по их берегам) Южной Америки.
На видео показано, что анаконда пристегнута к платформе ремнями, что может свидетельствовать о том, что она еще жива. На теле видны свежие раны.
Отметим, что питается анаконда различными млекопитающими, птицами и рептилиями, подстерегая их у воды. Обычно она ловит агути, водоплавающих птиц, игуан и других мелких животных. Реже, более крупные особи способны нападать на пекари, капибар и кайманов, но столь крупная добыча не является частым компонентом диеты.
Напомним, ранее сообщалось, в Бразилии анаконда перекрыла движение автомобилей.
Также сообщалось, певица Бейонсе носит кроссовки из кожи ската и анаконды.