Херсонский теплоход затонул в Будапеште: в ста километрах от места аварии нашли тело туриста

3 июня спасатели извлекли из Дуная тело мужчины, которого нашли на расстоянии более 100 км вниз по течению от столицы Венгрии в регион Бач-Кишкун.
Спасатели нашли несколько тел корейских туристов, которые пропали без вести 29 мая после того, как в теплоход, на котором они путешествовали по Европе, на бешеной скорости влетел крупный корабль Viking Sygin под управлением украинца.
Сразу после трагедии спасатели нашли 7 трупов, 21 человек числился пропавшим без вести.
Трагедия произошла у Венгерского парламента на Дунае, но сильное течение реки и дожди усложнили работу спасателей. Тела погибших унесло вниз по течению реки на десятки километров.
3 июня спасатели извлекли из Дуная тело мужчины, которого нашли на расстоянии более 100 км вниз по течению от столицы Венгрии в регион Бач-Кишкун. Имя жертвы пока не названо, но по данным венгерских СМИ - это корейский турист в возрасте около 60 лет.
Также в обломках прогулочного теплохода, которые лежат на дне Дуная вблизи моста Маргит, где произошла авария, нашли тело женщины.
Ранее сообщалось, что все 33 корейских туриста, которые путешествовали на прогулочном теплоходе "Русалка", в момент аварии были без спасательных жилетов.
Напомним, управлял судном Viking Sygin, которое ударило прогулочный теплоход Русалка с 33 корейскими туристами и двумя членами экипажа на борту, украинец.