Херсонский теплоход затонул в Будапеште: в ста километрах от места аварии нашли тело туриста

Спасатели ищут тела туристов / скриншот

Спасатели нашли несколько тел корейских туристов, которые пропали без вести 29 мая после того, как в теплоход, на котором они путешествовали по Европе, на бешеной скорости влетел крупный корабль Viking Sygin под управлением украинца.

Сразу после трагедии спасатели нашли 7 трупов, 21 человек числился пропавшим без вести.

Трагедия произошла у Венгерского парламента на Дунае, но сильное течение реки и дожди усложнили работу спасателей. Тела погибших унесло вниз по течению реки на десятки километров.

3 июня спасатели извлекли из Дуная тело мужчины, которого нашли на расстоянии более 100 км вниз по течению от столицы Венгрии в регион Бач-Кишкун. Имя жертвы пока не названо, но по данным венгерских СМИ - это корейский турист в возрасте около 60 лет.

Также в обломках прогулочного теплохода, которые лежат на дне Дуная вблизи моста Маргит, где произошла авария, нашли тело женщины.

Ранее сообщалось, что все 33 корейских туриста, которые путешествовали на прогулочном теплоходе "Русалка", в момент аварии были без спасательных жилетов.

Напомним, управлял судном Viking Sygin, которое ударило прогулочный теплоход Русалка с 33 корейскими туристами и двумя членами экипажа на борту, украинец.