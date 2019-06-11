Херсонский прогулочный катер, затонувший в Будапеште, подняли из Дуная: число жертв возросло до 24

Из Дуная достали затонувший катер / Yonhap

Спустя почти две недели после аварии у Венгерского парламента на Дунае, в результате которой за 7 секунд ушел под воду херсонский прогулочный катер Русалка с 33 корейскими туристами на борту, судно смогли достать на поверхность.

Операция по подьему катера началась около 6:30 утра по местному времени, сообщает портал Yonhap.

По информации СМИ, спасатели нашли еще 4 тела, судьба капитана катера и еще трех пассажиров неизвестна. Общее число жертв - 24.

Отметим, всего на борту прогулочного теплохода было 35 человек – 33 туриста и два члена экипажа. Сумели спастись всего 7 человек.

Отметим, что 33 корейских туриста находились на прогулочном теплоходе Русалка без спасательных жилетов.

Напомним, управлял судном Viking Sygin, которое ударило прогулочный катер Русалка с 33 корейскими туристами и двумя членами экипажа на борту, украинец.