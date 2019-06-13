Путин допускает восстановление отношений России и Украины

Владимир Путин готов к сотрудничеству с новым руководством Украины / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил о вероятности нормализации отношений между Украиной и Россией.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично", - сказал он в интервью телеканалу Мир.

Путин подчеркнул, что для восстановления отношений новой украинской власти необходимо отказаться от использования "русофобских идей для оправдания внутренних проблем в стране".

Напомним, в России заявили, что в случае, если после прекращения действия Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, Украина вновь станет ядерной державой, то это будет воспринято как попытка нанести ущерб современному миропорядку.