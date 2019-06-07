"Выпустить огненного змея": Путин предупредил об угрозе глобальных конфликтов

В мире возможны глобальные конфликты, предупредил Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в мире есть серьезный вызов — возможны глобальные конфликты.

Если выпустить "огненного змея" (применить ядерное оружие) — может произойти глобальная катастрофа, рассказал глава РФ в Санкт-Петербурге на встрече с журналистами, говорится на сайте Кремля.

Путин отметил, что сегодня по всему миру молодые люди занимаются проблемами окружающей среды, но они не осознают глобальной угрозы и серьезного вызова, связанного с вопросами возможных глобальных конфликтов.

"Об этом должны подумать взрослые тети и дяди…", — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года Владимир Путин во время заседания клуба Валдай в Сочи говорил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".

Напомним, власти США обвинили РФ в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и пригрозили со 2 февраля 2019-го выйти из соглашения. В начале марта Путин своим указом приостановил выполнение Россией ракетного договора.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.