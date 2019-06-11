В России содрогнулись от мысли, что Украина вновь станет ядерной державой

11 июня 2019, 19:04

В МИД России категорически против того, чтобы Украина возобновила разработку ядерного арсенала.

МИД РФ
В МИД РФ испугались, что Украина воссоздаст ядерное оружие / vestikavkaza.ru

В случае, если после прекращения действия Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, Украина вновь станет ядерной державой, то это будет воспринято как попытка нанести ущерб современному миропорядку, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков во вторник, 11 июня.

"Даже с учетом неизбежного прекращения действия и существования Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя взяла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, после этого Украина останется государством, которая является стороной договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул Рябков в ходе форума в Москве Примаковские чтения, передает Униан.

По словам чиновника от российского МИД, в РФ расценивают восстановление Украиной ядерного потенциала как посягательство на основы мироздания.

Читайте такжеВосстановление статуса ядерной державы: генерал оценил потенциал Украины"Безответственные рассуждения о восстановлении ядерного оружейного потенциала Украины свидетельствуют, как минимум, о посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка", - особо отметил Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил об угрозе глобальных конфликтов. Если выпустить "огненного змея" (применить ядерное оружие) — может произойти глобальная катастрофа, рассказал глава РФ в Санкт-Петербурге на встрече с журналистами.

Напомним, власти США обвинили РФ в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и пригрозили со 2 февраля 2019-го выйти из соглашения. В начале марта Путин своим указом приостановил выполнение Россией ракетного договора

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