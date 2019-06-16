Вожака пророссийской партии Усатого арестовали в Молдове

16 июня 2019, 16:13

Усатый находился за рубежом на протяжении трех лет. За это время он обещал вернуться более десятка раз.

Ренато Усатого арестовали в Молдове
Ренато Усатого арестовали в Молдове / РИА Новости

Вожак пророссийской Нашей партии Ренато Усатый, которого обвиняют в организации преступной группировки, при попытке вернуться в Молдову был арестован.

Отметим, Усатый находился за рубежом на протяжении трех лет. За это время он обещал вернуться более десятка раз. Также месяц назад он пообещал принять участие в досрочных парламентских выборах.

По информации, политика отвезут в Кишинев, в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Заместитель председателя Нашей партии Илиан Кашу рассказал, что пока не ясно, имеет ли место задержание, поскольку не высказался новый глава МВД Андрей Нэстасе. Он отметил, что сейчас Усатого отвезут в прокуратуру, а завтра утром он предстанет перед прокурором, сообщает newsmaker.md.

Усатому не позволили выйти до встречающих его людей, но дали мегафон, чтобы он мог обратиться к встречающим.

"Спасибо, что встретили, по инструкции меня не могут выпустить из машины. Но власть сменилась и все силовики должны действовать в рамках закона. Все, кто занимался фабрикацией моих уголовных дел, ответят по всей строгости закона. Меня везут в прокуратуру, все едем туда. Прошу, без провокаций. С моим приездом мы начинаем строить новую Молдову", - заявил Усатый.

Читайте такжеКак Климкин проспал кризис в МолдовеОтметим, Ренато Усатый уехал в Москву в августе 2016 года после того, как власть возбудила против него уголовные дела и пыталась объявить в международный розыск.

В феврале 2018 года он подал в отставку с поста мэра города Бельцы - второго по количеству населения города Молдовы.

В конце 2018 года он уехал из России, заявив, что президент Молдовы Игорь Додон пытается организовать его преследование и в России. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал, вероятно, в Румынию. После смены власти в Молдове он заявил, что немедленно возвращается на родину.

Ренато Усатого обвиняют в организации организованной преступной группировки, члены которой совершили два преступления - присвоение чужого имущества и покушение на убийство.

Напомним, ранее сообщалось, делегацию из РФ не пустили на территорию Молдовы.

Также ранее Конституционный суд Молдовы отменил спровоцировавшие двоевластие решения.

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