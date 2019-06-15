Суд Молдовы отменил спровоцировавшие двоевластие решения

КС Молдовы отменил свои предыдущие решения / Фото: Sputnik

Конституционный суд Молдовы принял решение об отмене вердикта от 7-9 июня, который привел к политическому кризису в стране.

Как сообщает NewsMaker, судьи отменили решения о необходимости распустить парламент и признании недействительным парламентского большинства.

Также служители Фемиды Молдовы признали, что необъективно отстранили президента страны и назначили временно исполняющим его обязанности экс-премьера Павла Филипа.

На сайте суда обнародован документ, в котором указа причина изменения решения КС – это "фактическая ситуация в республике". Речь идет об объявлении о передаче власти правительству премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной в парламенте.

Назначенный 8 июня парламент во главе с Зинаидой Гречаный получает статус конституционного. Все принятые акты имеют законный статус, как и дакументы, утвержденные Санду.

Как известно, в Молдове сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает. Новое правительство во главе с Санду признали ключевые государства ЕС, а также Россия.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины фактически признало премьер-министром Молдовы и Павла Филипа, и Майю Санду.