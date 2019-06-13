В МИД Украины признали обоих премьеров Молдовы

Молдова переживает политический кризис / Фото: Sputnik

Министерство иностранных дел Украины фактически признает премьер-министром Молдовы и Павла Филипа, и Майю Санду.

Как сообщает Европейская правда, такое заявление сделал спецпредставитель Украины Виктор Крыжанивский по итогам визита в Молдову, состоявшегося 12 июня.

"В первой половине дня состоялись встречи со спикером избранного по результатам выборов 24 февраля этого года парламента Зинаидой Гречаный и назначенными парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами ее правительства", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отчитались о встрече спецпредставителя с главой МИД Николаем Попеску, а также вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой, который известен своей пророссийской позицией относительно решения конфликта в Приднестровье.

Читайте такжеЗапад проигрывает Молдову Москве. Но шанс есть"Во второй половине дня проведение встречи с премьер-министром Павлом Филипом и членами его правительства - вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник, министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Уляновски", - сообщили в МИД.

В заявлении ведомства не указано, какой из премьеров для представителя Украины был наиболее приоритетным.

Как известно, в Молдове сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает. Новое правительство во главе с Санду признали ключевые государства ЕС, а также Россия.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что провел телефонный разговор с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, поздравил с избранием и пожелал ему успехов на ответственном посту.