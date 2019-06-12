"Замешан одесский имам": глава Молдовы Додон рассказал о подготовке покушения на него

Додон рассказал о подготовке покушения на него

Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Демпартия готовит на него покушение.

Информация об этом поступила ему на днях, пишет NewsMaker.

"Мне пишут: "Вас заказали дагестанцам через одесского имама, одесскую группировку. Аванс – миллион евро. Всего два. Взяли на контроль". Не знаю, верить или не верить. Вот так у нас работает Демпартия. Я этим буду заниматься. Попрошу коллег извне", – пообещал Додон.

В апреле СМИ рассказали о подготовке к инсценировке покушения на Порошенко. Вокруг тогдашнего президента и кандидата на этот пост на выборах 2019 хотели создать ореол жертвенности, выяснили журналисты.

Перед этим Янукович обратился с просьбой к спецслужбам Украине из-за сообщений о своем похищении. По его словам, сам он в годы своего президентства себе подобного не позволял.

А в январе сербская полиция сообщила о подготовке покушения на Путина. Покушение должен был совершить 21-летний ваххабит.