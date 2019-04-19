СМИ рассказали о подготовке к инсценировке покушения на Порошенко

В Управлении госохраны обсуждали инсценировку покушения на Петра Порошенко, узнали журналисты / Скриншот

В последние несколько дней в Управлении государственной охраны состоялись несколько неофициальных совещаний руководящего состава и ряда профильных специалистов, на которых обсуждали инсценировку покушения на президента и кандидата на этот пост на выборах 2019 Петра Порошенко.

На совещании обсуждали инсценировку покушения на украинского лидера в пятницу, 19 апреля, в день дебатов с соперником на выборах — Владимиром Зеленским, на стадионе НСК Олимпийский или накануне его прибытия туда, пишет Страна со ссылкой на источник.

По данным издания, цель инсценировки покушения на Порошенко — обвинить сторонников Зеленского в агрессии и создать вокруг главы государства ореол жертвенности накануне второго тура выборов президента в Украине 2019.

"Каким образом будет организовано это покушение — источник… в УГО не сообщил", — отмечается в материале.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 Украина — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), Петр Порошенко занял второе место (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов в Украине 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы. Действующий президент принял вызов конкурента.

В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

Президент назначил сопернику дебаты на Олимпийском на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля. В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступил на территории Олимпийского.

Позже у Зеленского и Порошенко согласовали проведение дебатов на стадионе. "Баттл" начнется 19 апреля в 19:00. Стадионные дебаты обойдутся в 6-8 млн гривен, их оплатят избирательные фонды кандидатов.