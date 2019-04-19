СМИ рассказали о подготовке к инсценировке покушения на Порошенко

Вокруг президента и кандидата на этот пост на выборах 2019 хотят создать ореол жертвенности, выяснили журналисты.
В последние несколько дней в Управлении государственной охраны состоялись несколько неофициальных совещаний руководящего состава и ряда профильных специалистов, на которых обсуждали инсценировку покушения на президента и кандидата на этот пост на выборах 2019 Петра Порошенко.
На совещании обсуждали инсценировку покушения на украинского лидера в пятницу, 19 апреля, в день дебатов с соперником на выборах — Владимиром Зеленским, на стадионе НСК Олимпийский или накануне его прибытия туда, пишет Страна со ссылкой на источник.
По данным издания, цель инсценировки покушения на Порошенко — обвинить сторонников Зеленского в агрессии и создать вокруг главы государства ореол жертвенности накануне второго тура выборов президента в Украине 2019.
"Каким образом будет организовано это покушение — источник… в УГО не сообщил", — отмечается в материале.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур
Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 Украина — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), Петр Порошенко занял второе место (получил 15,95% голосов).
Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов в Украине 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.
Потом Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы. Действующий президент принял вызов конкурента.
В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.
Президент назначил сопернику дебаты на Олимпийском на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля. В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступил на территории Олимпийского.
Позже у Зеленского и Порошенко согласовали проведение дебатов на стадионе. "Баттл" начнется 19 апреля в 19:00. Стадионные дебаты обойдутся в 6-8 млн гривен, их оплатят избирательные фонды кандидатов.