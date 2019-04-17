Социолог рассказал, что может спасти Порошенко от фиаско 21 апреля

17 апреля 2019, 01:58

Шансы у президента есть только в том случае, если избиратели Зеленского не придут на выборы.

Выборы 2019
Социолог предопределил итоги второго тура выборов

Команде действующего президента Петра Порошенко не стоит ожидать, что за неделю, которая осталась до второго тура выборов, его конкурент Владимир Зеленский потеряет поддержку, заявил социолог и генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Так, все зависит от событий, которые будут происходить. И мне трудно себе представить, что должно случиться, чтобы так радикально упал рейтинг Зеленского", - заявил он в интервью Апострофу.

Он подчеркнул, что во втором туре стоит ожидать чуть ниже результаты у Зеленского.

"Потому что он так или иначе себя проявляет, и это приводит к уменьшению его рейтинга. Но если не произойдут никакие радикальные события, которые смогут привести к резким изменениям, то я не вижу больших шансов на победу у Порошенко. Он уже вряд ли может изменить ситуацию", - говорит эксперт.

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Он также отметил, что согласно исследованию, проведенному после первого тура, почти все избиратели Юрия Бойко и Александра Вилкула проголосуют за Зеленского.

"Только 10% электората Юлии Тимошенко планировали проголосовать за Порошенко, примерно 40% - за Зеленского, другие не придут. Электорат Гриценко может дать голоса Порошенко - это почти 30% избирателей Анатолия Степановича. Но столько же будут голосовать за Зеленского. И половина сторонников Игоря Смешко также проголосуют за действующего президента. Вот и все, на что он может рассчитывать", - считает Паниотто.

Социолог также добавил, что шансы у Порошенко есть только в том случае, если избиратели Зеленского одумаются и не придут 21 апреля, или их не устроит ответ их кандидата относительно какого-то конкретного вопроса.

Напомним, ранее журналист назвал главную проблему команды Порошенко на выборах 2019.

Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур

Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Причем первый по голосам обошел оппонента почти вдвое.

Выборы президента Украины 2019: кандидаты

Так, согласно результатам, обнародованным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.

Также больше 10% набрали лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 13,40% и сопредседатель партии Оппозиционная платформа — за жизнь Юрий Бойко — 11,67%.

За лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко проголосовали 6,91% украинцев, за самовыдвиженца Игоря Смешко — 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,48%, за кандидата от партии Оппозиционный блок — Партия мира и развития Александра Вилкула — 4,15%, за кандидата от Свободы Руслана Кошулинского — 1,62%.

Второй тур выборов в Украине 2019: дата

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя, после чего наступит "день тишины" перед выборами, когда агитация, массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции будут запрещены.

Второй тур выборов в Украине 2019: ключевые даты

Помимо 19 и 21 апреля есть еще несколько ключевых для второго тура дат:

  • до 1 мая ЦИК должен будет опубликовать итоги волеизъявления граждан во втором туре выборов. 
  • 4 мая должна состояться публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах Голос Украины и Урядовий курьер.
  • до 3 июня после объявления результатов победитель должен будет пройти процедуру инаугурации и принять присягу.

Кандидаты в президенты Украины 2019: рейтинг

Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг, обнародованные 11 апреля, из тез, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 71% респондентов поддержал Зеленского, а Порошенко — 29%.

Ранее КМИС провел телефонный опрос общественного мнения о предпочтениях избирателей во втором туре выборов президента Украины и узнал, что Владимир Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко.

"Мы уже провели телефонные опросы и через пару дней будет F2F, но не знаю, захотят ли Заказчики их публиковать. Могу только сказать, что данные предвыборных опросов "Если во второй тур выйдут...", разрыв в которых был примерно 40 на 20 в пользу Зеленского только увеличился", — сообщил гендиректор института Владимир  Паниотто.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский второй тур Паниотто выборы-2019
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