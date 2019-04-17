Социолог рассказал, что может спасти Порошенко от фиаско 21 апреля

Социолог предопределил итоги второго тура выборов

Команде действующего президента Петра Порошенко не стоит ожидать, что за неделю, которая осталась до второго тура выборов, его конкурент Владимир Зеленский потеряет поддержку, заявил социолог и генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Так, все зависит от событий, которые будут происходить. И мне трудно себе представить, что должно случиться, чтобы так радикально упал рейтинг Зеленского", - заявил он в интервью Апострофу.

Он подчеркнул, что во втором туре стоит ожидать чуть ниже результаты у Зеленского.

"Потому что он так или иначе себя проявляет, и это приводит к уменьшению его рейтинга. Но если не произойдут никакие радикальные события, которые смогут привести к резким изменениям, то я не вижу больших шансов на победу у Порошенко. Он уже вряд ли может изменить ситуацию", - говорит эксперт.

Читайте такжеБукмекеры понизили шансы на победу Порошенко во втором туре

Он также отметил, что согласно исследованию, проведенному после первого тура, почти все избиратели Юрия Бойко и Александра Вилкула проголосуют за Зеленского.

"Только 10% электората Юлии Тимошенко планировали проголосовать за Порошенко, примерно 40% - за Зеленского, другие не придут. Электорат Гриценко может дать голоса Порошенко - это почти 30% избирателей Анатолия Степановича. Но столько же будут голосовать за Зеленского. И половина сторонников Игоря Смешко также проголосуют за действующего президента. Вот и все, на что он может рассчитывать", - считает Паниотто.

Социолог также добавил, что шансы у Порошенко есть только в том случае, если избиратели Зеленского одумаются и не придут 21 апреля, или их не устроит ответ их кандидата относительно какого-то конкретного вопроса.

Напомним, ранее журналист назвал главную проблему команды Порошенко на выборах 2019.