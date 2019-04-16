"Бой с тенью": журналист назвал главную проблему команды Порошенко на выборах 2019

16 апреля 2019, 06:33

Зеленского можно называть голограммой, полагает публицист.

Журналист полагает, что команде Петра Порошенко нужно заставить Владимира Зеленского как можно быстрее
Команде Петра Порошенко нужно заставить Владимира Зеленского как можно быстрее "развиртуалиться", полагает журналист / Главред

Журналист, публицист Виталий Портников считает, что президент и кандидат на этот пост на выборах 2019 Петр Порошенко "ведет самый настоящий бой с тенью — а тень только насмехается".

Соперника Порошенко во втором туре выборов президента Украины 2019 Владимира Зеленского можно называть голограммой и виртуальным персонажем, а выиграть у виртуального персонажа почти невозможно, говорится в колонке публициста для Деталей.

По словам журналиста, поэтому самая главная проблема команды нынешнего украинского лидера — заставить оппонента как можно быстрее "развиртуалиться". 

"…А вот самая главная проблема команды Зеленского отнюдь не в том, чтобы прятать своего кандидата до выборов — это как раз не очень сложно. Самая главная проблема и самого Зеленского, и его окружения — в том, что в случае победы на этих выборах виртуализация завершится...", — полагает автор.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур

Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 Украина — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), на втором месте расположился Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал свыше половины голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов президента 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы.

Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

Позже стало известно, что президент назначил конкуренту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля. В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступал на территории Олимпийского.

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Виталий Портников Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019
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