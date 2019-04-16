"Бой с тенью": журналист назвал главную проблему команды Порошенко на выборах 2019

Команде Петра Порошенко нужно заставить Владимира Зеленского как можно быстрее "развиртуалиться", полагает журналист / Главред

Журналист, публицист Виталий Портников считает, что президент и кандидат на этот пост на выборах 2019 Петр Порошенко "ведет самый настоящий бой с тенью — а тень только насмехается".

Соперника Порошенко во втором туре выборов президента Украины 2019 Владимира Зеленского можно называть голограммой и виртуальным персонажем, а выиграть у виртуального персонажа почти невозможно, говорится в колонке публициста для Деталей.

По словам журналиста, поэтому самая главная проблема команды нынешнего украинского лидера — заставить оппонента как можно быстрее "развиртуалиться".

"…А вот самая главная проблема команды Зеленского отнюдь не в том, чтобы прятать своего кандидата до выборов — это как раз не очень сложно. Самая главная проблема и самого Зеленского, и его окружения — в том, что в случае победы на этих выборах виртуализация завершится...", — полагает автор.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур

Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 Украина — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), на втором месте расположился Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал свыше половины голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов президента 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы.

Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

Позже стало известно, что президент назначил конкуренту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля. В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступал на территории Олимпийского.