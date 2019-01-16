Сербская полиция сообщила о подготовке покушения на Путина: что известно

На Путина готовили покушение / кадр из трансляции

Силовики Сербии заявили, что сорвали покушение на российского лидера Владимира Путина: по их данным, президента РФ собирались застрелить 17 января, во время его визита в Белград.

Как пишут сербские издания со ссылкой на местные правоохранительные органы, покушение должен был совершить 21-летний ваххабит Армин Алибашич, его задержали накануне. На допросе он прямо заявил о намерении застрелить Путина в четверг утром, якобы за его войну против ИГИЛ.

По данным alo.rs, при задержании у Алибашича нашли винтовку с оптическим прицелом, а при обыске в его квартире – целый арсенал оружия и оборудование для изготовления бомб. Также среди обнаруженных вещей – флаг террористической организации ИГИЛ, запрещенной в РФ.

Ранее бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что в Российской Федерации после смерти президента Владимира Путина будет большая борьба между кланами, у каждого из которого есть своя частная армия.

В свою очередь астрологи, давая прогнозы на 2019 год, заявляли, что тяжелые времена ждут Путина. "Во-первых, у него неблагоприятная Луна. Это значит его внутреннее эмоциональное состояние. Тот самый "черный лебедь", про который все так много говорят, он заложен в его карте. Это неожиданное, внезапное, неординарное событие, которое приведет к печальным последствиям для него", – заверила Людмила Халанская.

Напомним, стали известны важные подробности покушения на депутата в Кривом Роге. Копы устанавливают личности людей, которые могли напасть на политика, отметили в полиции.

Как сообщалось, в августе 2018 года в столице Венесуэлы Каракасе было совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро, в результате семь человек получили ранения.

Атака на Мадуро была совершена при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой. При этом взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео. На каждом из двух коптеров было около килограмма взрывчатки.

Позднее венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро. Он заявил, что цель не достигнута и пообещал продолжение вооруженной борьбы.