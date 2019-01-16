Сербская полиция сообщила о подготовке покушения на Путина: что известно

16 января 2019, 11:17

Российского лидера собирались застрелить с утра в четверг.

Владимир Путин
На Путина готовили покушение / кадр из трансляции

Силовики Сербии заявили, что сорвали покушение на российского лидера Владимира Путина: по их данным, президента РФ собирались застрелить 17 января, во время его визита в Белград.

Как пишут сербские издания со ссылкой на местные правоохранительные органы, покушение должен был совершить 21-летний ваххабит Армин Алибашич, его задержали накануне. На допросе он прямо заявил о намерении застрелить Путина в четверг утром, якобы за его войну против ИГИЛ.

По данным alo.rs, при задержании у Алибашича нашли винтовку с оптическим прицелом, а при обыске в его квартире – целый арсенал оружия и оборудование для изготовления бомб. Также среди обнаруженных вещей – флаг террористической организации ИГИЛ, запрещенной в РФ.

Ранее бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что в Российской Федерации после смерти президента Владимира Путина будет большая борьба между кланами, у каждого из которого есть своя частная армия.

В свою очередь астрологи, давая прогнозы на 2019 год, заявляли, что тяжелые времена ждут Путина. "Во-первых, у него неблагоприятная Луна. Это значит его внутреннее эмоциональное состояние. Тот самый "черный лебедь", про который все так много говорят, он заложен в его карте. Это неожиданное, внезапное, неординарное событие, которое приведет к печальным последствиям для него", – заверила Людмила Халанская.

Напомним, стали известны важные подробности покушения на депутата в Кривом Роге. Копы устанавливают личности людей, которые могли напасть на политика, отметили в полиции.

Как сообщалось, в августе 2018 года в столице Венесуэлы Каракасе было совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро, в результате семь человек получили ранения.

Атака на Мадуро была совершена при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой. При этом взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео. На каждом из двух коптеров было около килограмма взрывчатки.

Позднее венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро. Он заявил, что цель не достигнута и пообещал продолжение вооруженной борьбы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Сербия террорист ИГИЛ покушение Белград Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:43
Социолог сказал, кого Путин может назначить преемником
11:27
"Ноги встретились, грудь в шпагате": Волочкова озадачила сеть фото в майке на голое тело
11:18
"Удар, выстрелы в голову": появились подробности нападения на офицера полиции в Харькове Фото
11:17
Сербская полиция сообщила о подготовке покушения на Путина: что известно Видео
10:47
Суд Москвы вынес решение по всем украинским морякам Видео
10:40
"Остались щепки": в Сети появились снимки разрушенного важного объекта в Донецке Фото Видео
10:35
"Старик и его сиделка": Петросян увез молодую любовницу в Испанию
10:19
"Границ нет": в Харькове неизвестные стреляли в полицейского, а после сбежали в Киев Фото
10:00
Владимир Кличко прокомментировал свое "возвращение на ринг" Видео
09:49
Махровая уголовщина на выборах выгодна и власти, и оппозиции мнение
09:41
Девушка дня Instagram: сексуальная экс-подружка Эда Вествика Джессика Серфати Фото
09:41
"Потом можете пожаловаться": украинских водителей попросили приготовиться к ужесточению правил Видео
09:30
Экс-посол США оценил вероятность сдачи Крыма России за мир на Донбассе Видео
09:05
На Харьковщине мужчину, выбросившего сына из окна, отпустили под домашний арест Видео
09:00
Реванш "американца": курс доллара в Украине снова рванул вверх Видео
08:35
Синоптики спрогнозировали погодные неприятности ряду областей Украины Видео
08:31
Украина получила шанс попасть в круг передовых стран мнение
08:10
В Киеве опоздавший на самолет студент-иностранец выбросился из окна 14 этажа Фото Видео
07:45
В Кривом Роге рухнула половина дворца культуры: опубликованы фото и видео с места ЧП Фото Видео
07:37
Психолог рассказала об угрозах постоянного самокопания Видео
07:18
В Шахтах серьезно возросло число жертв взрыва в многоэтажке Видео
07:13
Когда и сколько празднуют Крещение в 2019 году и когда в этом году крестить ребенка Видео
06:56
Хаос и депрессия: почему Порошенко не может спасти свой рейтинг мнение
06:32
"Маленькая Швейцария": астролог спрогнозировал, когда украинцев ждет процветание Видео
06:11
Ярош оценил вероятность полномасштабной войны России с Украиной Видео
05:50
"Ужасные дни": астролог предупредил о взрывах и терактах Видео
05:24
В стране катастрофа: социолог рассказала о критической ситуации с миграцией Видео
04:59
Врачи объяснили, как помочь себе вернуться к работе после праздников Видео
04:05
Вот это изгибы: Даша Астафьева взволновала сеть голыми фото
03:23
Нападающего сборной Северной Ирландии поймали на онанизме прямо на улице Видео
02:40
"Ангел" Victoria's Secret полностью разделась: пикантное фото
02:30
Посол США в Германии Гренелл назвал причины строительства Северного потока-2
02:08
Путин обвинил Запад в угрозах, шантаже и провокациях
02:03
Украинцы определились с новым названием для коньяка
01:43
Сенат США проголосовал против снятия санкций с российских компаний
01:38
"Межпланетные убийцы": Мужчина "повесил" на инопланетян труп в своей квартире
01:15
Омелян намерен разгонять украинские поезда до 200 км/ч Видео
00:51
В Британии потерпело провал соглашение Мэй по Brexit Видео
00:28
Путин озвучил свою версию автокефалии украинской церкви
00:02
"Я с тобой": мать военнопленного моряка в российском суде обняла сына Видео
15 января, вторник
23:35
"Танец эротических мыслей": В Сеть "залили" серию вычурных фото обнаженных моделей Фото
23:17
Сбежавшую в Россию украинскую журналистку Бойко депортируют на родину
22:53
"Никогда не прощу": мать Питта решительно настроена против Джоли
22:25
Захарченко жив? Украинский кинорежиссер поставил под сомнение видео покушения на главаря ДНР Видео
22:21
Изврат и соблазн: Фотограф показал эротические съемки моделей в изысканных позах Фото
22:02
У Зеленского озвучили топ-5 наиболее волнующих украинцев проблем
21:58
Украинского хакера обвили во взломе Комиссии по ценным бумагам США Видео
21:24
"Думала, это х*хлы на нас напали": россияне рассказали об эмоциях после взрыва дома в Шахтах
21:00
В Раде призвали США и ЕС обложить Россию "азовскими" санкциями
20:41
Алина Гросу Фото Видео досье
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять