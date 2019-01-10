Стали известны важные подробности покушения на депутата в Кривом Роге

В Кривом Роге на депутата могли напасть трое мужчин, сообщили в полиции / ТСН

В Кривом Роге в покушении на убийство депутата могут быть причастны трое злоумышленников.

Личности людей, которые могли совершить нападение на депутата, устанавливаются, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Днепропетровщине.

"В ходе досудебного расследования полицейские отработали видео с камер видеонаблюдения и установили, что к совершению преступления могут быть причастны трое мужчин", — отметили в ведомстве.

Также в полиции показали кадр, на котором запечатлены возможные злоумышленники.

В Кривом Роге на депутата могли напасть трое мужчин, сообщили в полиции / dp.npu.gov.ua

Напомним, вечером 9 января в Кривом Роге неизвестные избили депутата, пострадавший был госпитализирован. Позже появилась информация, что пострадал депутат Центрально-Городского райсовета Кривого Рога Вадим Мирзоян.