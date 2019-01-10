В Кривом Роге депутат угодил в больницу после жестокого избиения трубой

Вадим Мирзоян / ba.org.ua

В среду вечером, 9 января, в Кривом Роге неизвестные избили депутата райсовета, он госпитализирован.

По данным отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, в полицию обратился врач одной из больниц Кривого Рога и сообщил, что 18.30 к ним бригадой скорой медицинской помощи с многочисленными травмами доставлен мужчина, 1984 г.р.

"Установлено, что на улице Хостинской в Центрально-Городском районе неизвестные лица, применив газовый баллончик, напали на потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения предметом, похожим на фрагмент металлической трубы", - говорится в сообщении.

Нападавшие с места преступления скрылись. Полиция принимает меры, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание злоумышленников.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 7 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Как рассказали в днепропетровской областной организации ВО "Батькивщина", потерпевшим является депутат Центрально-Городского района Днепра 34-летний Вадим Мирзоян.

Напомним, в Киеве избили конструктора легендарного самолета "Мрии".