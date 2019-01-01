В Запорожье из-за пиротехники жестоко избили активиста-евробляхера

Активист получил тяжелые травмы / Фото: Facebook/Влад Погорелов

В Запорожье 31 декабря избили с особой жестокостью и выстрелили в ногу одному из лидеров организации "Авто Евро Сила" Влада Погорелова.

" Простреленная нога и многочисленные травмы из-за замечания не бросать петарды под авто", - написал пострадавший в Facebook.

По словам Погорелова, он сделал замечание за использование пиротехники. После этого неизвестные начали его жестоко избивать и применили оружие.

/ Фото: Facebook/Влад Погорелов

/ Фото: Facebook/Влад Погорелов

Пресс-служба Нацполиции Запорожской области сообщает, что 31-летний пострадавший был доставлен в больницу.

"Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Lanos. Принятыми мерами автомобиль нашли во дворе на улице Стешенко в Запорожье", - рассказала спикер полиции Екатерина Людвик.

Виновника инцидента стражи порядка задержали, ему инкриминируют хулиганство. Однако пострадавший с обвинением не согласен. Он поясняет, что ему прооперировали колено, однако сможет ли он в будущем ходить – неизвестно. У него также диагностирован перелом челюсти и носа, и наложено несколько швов на затылочную область головы.

Напомним, в Ивано-Франковске избили председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА Богдана Боровича.