В Ивано-Франковске избили главу Всеукраинского братства ОУН-УПА

Богдан Борович / mi100.info

В Ивано-Франковске избили председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА (запрещена Богдана Боровича.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Отмечается, что инзидент произошел вечером 27 декабря возле офиса братства. Пьяный 21-летний мужчина спровоцировал конфликт с Боровичем и его спутницей. Он начал оскорблять пару, после чего оттолкнул женщину, ударил мужчину кулаком в лицо и продолжил избивать главу братства.

Боровича госпитализировали с ушибом головного мозга, кровоизлияниеи и переломом костей лица. Нападавший задержан. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 122 УК Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую потерю трудоспособности менее чем на одну треть).

23 декабря президент Петр Порошенко подписал закон, расширяющий перечень участников боевых действий бойцами армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке, в том числе ОУН. Документ вступит в силу через 3 месяца после публикации. Закон парламент принял 6 декабря. За проголосовали 236 депутатов.

Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский считает, что принятие закона №8519 означает "отрицание Холокоста и фальсификацию истории", а также "вопиющее презрение к своей стране, своему народу и его европейскому выбору".