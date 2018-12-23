Порошенко узаконил статус ветеранов для бойцов УПА

УНИАН

Президент Петр Порошенко подписал закон, расширяющий перечень участников боевых действий (УБД) бойцами армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Участниками боевых действия признаются воины Украинской повстанческой армии (УПА), которые участвовали в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах.

Кроме того статус УБД получат бойцы Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА) и вооруженных подразделений Организации украинских националистов (ОУН).

Документ вступит в силу через 3 месяца после публикации.

Закон, согласно которому члены ОУН-УПА признаются участниками боевых действий, парламент принял в среду, 6 декабря. За проголосовали 236 депутатов.

Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский считает, что принятие закона №8519 означает "отрицание Холокоста и фальсификацию истории", а также "вопиющее презрение к своей стране, своему народу и его европейскому выбору".

"Подобными законами современная Украина принимает на себя ответственность за военные преступления, совершенные этими формированиями, и которые не имеют срока давности, и открывает путь для подачи международных исков к Украине жертвами этих преступлений и их наследниками", - отмечает он.

Долинский подчеркнул, что теперь участники формирований ОУН-УПА получат не только почести, но и льготы.

"Участниками боевых действий и ветеранами со всеми льготами теперь будут считаться служащие Украинской вспомогательной полиции - члены ОУН, которые приняли самое активное участие в организации и практической реализации убийства полутора миллионов украинских евреев", - заключил руководитель Украинского еврейского комитета.