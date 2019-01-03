В Киеве копы "отметелили" конструктора легендарного самолета "Мрии"

3 января 2019, 07:58

Инцидент произошел неподалеку от метро Шулявская.

Виктор Ковальский / "ТСН"

В столице Украины избили сотрудника завода "Антонов" - авиаконструктора Виктора Ковальського (одного из создателей Ан-74 и легендарного Ан-225 "Мрия"". 

Соответствующее сообщение со ссылкой на пострадавшего опубликовал портал "ТСН".По словам Ковальского, его избивали неподалеку от метро Шулявская пятеро, в том числе и двое полицейских.Они заподозрили, что мужчина - валютный мошенник, который раньше обманул одного из них.

"Он говорит: "Прикурить". Я говорю: "Я не курю". Зажигалки нет — отпусти. Здесь же, как я сказал отпусти, хотел вырваться, на меня посыпались удары сзади и по голове", — заявил Ковальский.

Сперва 81-летнего мужчину избивали трое, а потом к ним присоединились двое патрульных полицейских. Затем на Ковальского надели наручники и потащили в служебное авто. Там они разорвали его портфель и, увидев чертежи, поняли, что напали не на того человека.

Медики диагностировали у авиаконструктора сотрясение мозга, а также повреждения зубов и спины. Пострадавший написал заявление в полицию. Открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове копы избивали людей в метро и требовали с них деньги.

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Киев избиение валюта патрульная полиция авиаконструктор Ан-225 Мрия
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