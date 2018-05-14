"Полиция с народом". В Сумах копы мутузили и измывались над бездомным: видео

В сети на портал YouTube "залили" видеоролик, на котором, по словам очевидцев, в Сумах двое патрульных копов невозбранно издеваются над бездомным.

В записи четко видно, что мужчина не проявляет никакой агрессии и не сопротивляется сотрудникам полиции. Тем не менее, девушка-коп пинает его ногой и наступает ему на ступни − даже несмотря на то, что он босой.

Далее, после того, как авторы видеоролика сделали патрульным замечания, патрульная в грубой форме дала им понять, что мнение со стороны ее волнует в самую последнюю очередь.

Напомним, ранее в Виннице водитель получил кулаком в лицо от пока за отказ выйти из машины.