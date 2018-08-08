Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро

8 августа 2018, 22:59

Он заявил, что цель не достигнута и пообещал продолжение вооруженной борьбы.

Сальваторе Луккезе не стал раскрывать никаких подробностей
Сальваторе Луккезе не стал раскрывать никаких подробностей

Известный венесуэльский оппозиционер, ранее возглавлявший муниципальную полицию страны Сальваторе Луккезе заявил, что ответственен за организацию атаки на президента Венесуэлы Николаса Мадуро на параде в Каракасе; Луккезе добавил, что действовал совместно с движением антиправительственных активистов, которое известно в Венесуэле под общим названием Сопротивление.

"Я организовывал нападение в сотрудничестве с антипрезидентскими боевиками, известными в Венесуэле под общим названием "сопротивление". Мы имели четкую цель, но не смогли на все 100 процентов ее реализовать. Поэтому вооруженная борьба будет продолжаться", - заявил экс-полицейский, сообщает Reuters со ссылкой на интервью, которое Луккезе дал агентству.

Луккезе отметил, что атака дронов является только частью из серии запланированных вооруженных атак на Мадуро. Никаких подробностей оппозиционер раскрывать не стал, сославшись на опасения за свою безопасность и жизни других участников покушения.

Читайте такжеРаскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро"У нас была конкретная цель, и в тот момент у нас не получилось реализовать ее на все 100%, - отметил оппозиционер. - Вооруженная борьба будет продолжаться".

Агентство указывает, что не смогло оперативно подтвердить у других источников слова Луккезе о его помощи в организации атаки во время митинга. Министерство информации Венесуэлы отказалось от комментариев.

Покушение на Мадуро произошло на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии в субботу, 4 августа. Атака, в результате которой пострадали семь человек, была совершена при помощи беспилотников со взрывчаткой на борту.

Ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская антиправительственная группировка "Фланелевые солдаты".

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БПЛА взрывчатка Венесуэла покушение ответственность каракас Николас Мадуро
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