"Это все страшно": Янукович обратился с просьбой к спецслужбам Украине из-за сообщений о своем похищении

6 февраля 2019, 14:01

По его словам, сам он в годы своего президентства себе подобного не позволял.

Янукович
Янукович обратился с просьбой к спецслужбам Украине из-за сообщений о своем похищении / Открытые источники

В ходе сегодняшней пресс-конференции бывший беглый президент Украины Виктор Янукович прокомментировал сообщения о том, что готовится его покушение украинскими спецслужбами. 

Он признал, что в последнее время сообщения о том, что его готовятся выкрасить из России, звучат все чаще, в основном – со страниц СМИ.

Аналогично угрозы звучат и в адрес других представителей политической оппозиции в Украине. По его словам, сам он в годы своего президентства себе подобного не позволял.

"Это все страшно. И это недопустимо, особенно учитывая, что нынешняя власть на каждом углу говорит о демократических принципах и правах человека. С этим народ Украины не согласен", – заявил беглый чиновник.

В завершение Янукович призвал представителей спецслужб Украине "не выполнять преступные приказы власти", так как "власть поменяется" – и потом, мол, придется отвечать за свои действия.

Ранее генерал назвал два условия для похищения Януковича из Москвы. Бойцами украинского спецназа этот вопрос поднимался уже не раз, признался Виктор Ягун.

В свою очередь генпрокурор оценил вероятность выдачи Россией Украине Виктора Януковича. РФ не выдала нашей стране десятки деятелей времен президентства Кучмы, отметил глава ГПУ.

Напомним, суд признал виновным и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы

Ранее политолог объяснил, почему приговор для Януковича не будет иметь никаких последствий. Эксперт обращает внимание, что международные суды могут не признать, что Януковича осудили заочно.

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