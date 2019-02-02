Генпрокурор оценил вероятность выдачи Россией Украине Виктора Януковича

РФ не выдаст Украине Виктора Януковича, полагает Юрий Луценко / Reuters

Российская Федерация не выдает своих шпионов и агентов влияния, поэтому не стоит ожидать, что страна выдаст Украине бывшего беглого президента Виктора Януковича.

РФ давным-давно не выдает никого, кто ей служит в украинском государстве, а бежит на российскую территорию, рассказал генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Прямой.

Собеседник подчеркнул, что между нормальными соседями есть механизм выдачи еще во время досудебного следствия.

"И после первой революции (Оранжевая революция — Ред.) десятки деятелей Кучмы (экс-президент Леонид Кучма — Ред.) сбежали в Москву и их не выдавали. Я тогда приехал к руководителю МВД России и говорю ему: "Смотрите, у меня список массы людей, продемонстрируйте, что мы нормальные соседи. У нас международные соглашения, вы обязаны выдать", — добавил чиновник.

По его словам, тот сказал, что если РФ выдаст хоть одного, то в нее не будет верить никто в нашей стране. "Этот принцип понятен, империя своих шпионов и агентов влияния не выдает", — заявил Луценко.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.