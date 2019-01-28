"Ребята есть, и они это могут": генерал назвал два условия для похищения Януковича из Москвы

Нужны два условия для похищения Януковича из Москвы / Reuters

У украинского спецназа есть возможность вернуть в Украину экс-президента Украины Виктора Януковича, которого суд признал виновным и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы. Доставить его отбывать свой срок можно силовыми методами – но для этого нужно соблюдение двух условий.

Об этом рассказал бывший замглавы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун, пишет Еспресо.TV. По его словам, единственная возможность вернуть Януковича в Украину – это путем проведения спецоперации. Однако для нее нужен "политический дух", то есть соответствующее "желание руководства государства", а также в случае провала готовность "взять на себя ответственность".

Ягун признался, что бойцами украинского спецназа этот вопрос поднимался уже не раз.

Читайте также"Приказ силовикам остановить мракобесие": Поклонская неожиданно прокомментировала приговор Януковича"…они могли бы провести какие-то спецоперации и не обязательно признавать, что они произведены нами. Но, вместе с тем, нужна политическая воля, а все остальное можно добавить. У нас не настолько хуже ребята, чем в том же Израиле или в Штатах", – подчеркнул Ягун.

В то же время всегда существует вероятность провала операции.

"…А у нас очень много людей хотят строить государство в белых перчатках, с чистой совестью и остаться в истории если не миротворцами, то как минимум победителями. А здесь есть опасность, что такие операции не всегда могут проходить гладко и чисто", – отметил экс-глава СБУ.

Однако по-другому доставить Януковича в украинскую тюрьму не получится: на процедуру экстрадиции в этом случае рассчитывать не приходится. Чтобы не выдавать экс-главу Украины Россия вполне может объявить его своим гражданином, добавил Ягун.

"Скажут: "Он давно уже гражданин РФ, а мы граждан своих не выдаем"... Все. Тема закрылась", – резюмировал генерал.

Ранее политолог объяснил, почему приговор для Януковича не будет иметь никаких последствий. Эксперт обращает внимание, что международные суды могут не признать, что Януковича осудили заочно.

Как развивались события

Бегство Януковича из Украины

После смены власти в Украине в ночь на 22 февраля 2014 года Виктор Янукович выехал из своей резиденции Межигорье под Киевом и бежал в РФ. Спустя несколько дней, Генпрокуратура Украины обвинила его в организации массовых убийств на Майдане 18-21 февраля (тогда погибли более ста протестующих и 17 силовиков).

28 февраля экс-президент дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, на которой заявил, что новая власть в Украине нелегитимна, а он сам остается действующим президентом.

Еще одно уголовное дело против Януковича

2 марта возглавлявший тогда ГПУ Олег Махницкий заявил, что в отношении Януковича открыто еще одно уголовное дело: "за попытки и призывы свержения конституционного строя в Украине".

"Путин, введи войска!"

На следующий день постпред РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил, что 1 марта Янукович обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины". Именно этот день Совфед РФ разрешил Путину ввести войска в Украину.

Сам Янукович отрицал это, заявив, что речь шла лишь о "заявлении".

censor.net.ua

Этот документ стал ядром обвинений против Виктора Януковича, так как по мнению Генпрокуратуры, именно он дал "зеленый свет" оккупации украинского полуострова.

Луценко против Януковича и первый допрос

28 ноября 2016 года глава ГПУ Юрий Луценко заочно зачитал Януковичу ряд обвинений в: "...совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны".

В тот же день находившегося в Ростове-на-Дону Януковича допросили в качестве свидетеля по видеосвязи.

В ходе процесса было допрошено много свидетелей, в том числе первые лица государства - глава МВД Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, президент Петр Порошенко.

Показания против Януковича давали и переехавшие в Украину российские депутаты, - Илья Пономарев и Денис Вороненков (убит в центре Киева 23 марта 2017 года).

Черновик приговора Януковичу

В июле 2018-го в СМИ опубликовали якобы "черновик" приговора Виктору Януковичу. Документ, по данным издания Страна.ua, тогда проходил своеобразное межведомственное согласование.

strana.ua

Последнее слово и госпитализация Януковича

В ноябре 2018-го председательствующий по делу судья Владислав Девятко заявил, что предоставит Януковичу возможность выступить в суде 19 ноября с последним словом.

Однако из-за госпитализации после "спортивной травмы" выступить в суде экс-президент не смог. "Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом... У него спортивная травма. Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная, ноги и позвоночника", - заявил его адвокат Александр Горошинский.

5 декабря судьи отправились в совещательную комнату для вынесения приговора.