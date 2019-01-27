Политолог объяснил, почему приговор для Януковича не будет иметь никаких последствий

27 января 2019, 04:31

Эксперт обращает внимание, что международные суды могут не признать, что Януковича осудили заочно.

Янукович
Экс-президент Украины Виктор Янукович / Reuters

Приговор Оболонского райсуда Киева для экс-президента Украины Виктора Януковича не будет иметь никаких практических последствий, но будет активно использоваться в преддверии президентских выборов в Украине.

Такое мнение выразил политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук в своей колонке на сайте журнала Новое время.

"Потому что, во-первых, вся эта ситуация очень двусмысленная. И во-вторых, мы должны понимать, что безопасная Россия его не выдаст", - считает Олещук.

Читайте такжеВ чем польза суда над ЯнуковичемЭксперт отмечает, что сам факт приговора будет использоваться в контексте нынешней политической кампании.

"Ее (тему) будут подавать не столько как достижение, столько в качестве доказательства того, что мы, мол, двигаемся в правильном направлении. Власть очевидно будет подавать это в духе - вот посмотрите, мы уже начали наказание режима Януковича. Один приговор есть, а значит нужно дать этим людям завершить начатое. Это такой своеобразный аванс", - поясняет он.

Эксперт обращает внимание, что международные суды могут не признать, что Януковича осудили заочно.

"Проблема скорее в том, что адвокаты в основном будут аргументировать свою позицию тем, что Януковичу не предоставили полную возможность защищаться. То есть они будут ссылаться на то, что суд отказался допрашивать его и свидетелей по скайпу - и это действительно может служить причиной для отмены приговора", - отмечает политолог.

Читайте такжеСуд вынес приговор ЯнуковичуПо его мнению, правоохранителям не стоит зацикливаться на только одном деле, а рассматривать и другие по отношению к Януковичу.

"Потому что дело о государственной измене - это лишь небольшой эпизод из того, что ему можно инкриминировать. Прежде всего это дело никак не касается его экономических преступлений, да и очень слабо касается того, что происходило на Майдане. Очевидно, что правоохранительные органы должны продолжать следственные действия и закрепить этот приговор приговорами по другим делам, чем они сейчас не слишком занимаются", - заключил Олещук.

Напомним, в четверг, 24 января, Оболонский районный суд Киева признал виновным в госизмене и заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы без конфискации.

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Украина Виктор Янукович Петр Олещук
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