В чем польза суда над Януковичем

Виктор Янукович получил приговор - 13 лет с конфискацией/ Reuters

Несмотря на всю фарсовость суда над беглым президентом Виктором Януковичем, многочисленные процессуальные нарушения, слабую доказательную базу, явную ангажированность суда и прокуратуры и отсутствие всякой перспективы, что Янукович будет реально отбывать наказание в местах лишения свободы, суд, тем не менее, имеет один важный положительный момент. Он создал прецедент. Прецедент, что президентов Украины можно и надо судить за совершенные ими преступления.

Силовое отстранение украинских президентов от власти через восстание (майдан), безусловно, правильно и справедливо, если президент - преступник, и он узурпировал власть, используя спецслужбы для подавления оппозиции и устрашения общества. Однако, эффект от майданов будет недостаточным или вообще нулевым, если вслед за свержением узурпатора не начинается судебный процесс над ним и его сообщниками, в первую очередь над силовиками.

Читайте такжеУкраинский Майдан невозможен без ЯнуковичаРеальные изменения в стране начнутся только после первого прецедента отстранения президента от власти по процедуре импичмента с последующем судом над ним, конфискации его имущества и отправки его в колонию. Собственно, сам факт импичмента президенту будет означать уже, что общество совершило революционный скачок в своем политическом развитии. Даже принятие закона об импичменте, который бы позволил реально применять эту процедуру по отношению к президенту, уже был бы астрономическим шагом вперед на пути правовых реформ в стране. Начинать надо именно с этого!

Но в ближайшие годы надежд на это пока нет. Ни одна политическая партия не ставит себе это приоритетной задачей, а думать что новый президент внесет работающий законопроект об импичменте самому себе, было верх наивности. Дураков нет! И самое главное - пока нет массового общественного запроса на внедрение работающей процедуры импичмента. Нет пока понимания важности этого. На нынешних выборах, по-прежнему, доминирует охлос, которому не нужен законопроект об импичмента, а нужен президент-кормилец, спаситель-защитник, справедливый барин, который позаботиться о сирых и убогих, понизит тарифы и раздаст благотворительность.

Читайте такжеУкраине грозит договор с Россией и новый МайданТаких, конечно, нет в природе, но малограмотный и забитый охлос все надеется и продолжает искать! По этой причине Порошенко вряд ли стоит сильно беспокоиться о том, что новый президент будет реально преследовать его в уголовном порядке. Не будет или будет изображать преследование.

Нынешний избирательный цикл, видимо, последний, когда в нем политически доминирует охлос, который приводит к власти остатки разлагающейся олигархии кучмовского периода. Свой политический век нынешняя клептократия закончит, безусловно, очередным майданом. С помощью выборов ее устранить невозможно! Новый майдан будет значительно более кровавым, чем предыдущий. Он зачистит остатки старой обанкротившейся элиты, выдавит ее из страны, окончательно отстранит от власти и выбросит на поверхность новые политические силы, которые будут опираться уже не на охлос, а на средний класс, на мелких предпринимателей, заробитчан и т.д.

Естественный исторический процесс, хотя и не без издержек.