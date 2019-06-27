Умер автор саундтрека к легендарному сериалу Дальнобойщики

Илья Калинников / 24SibInfo

Фронтмен музыкального коллектива Високосный год Илья Калинников ушел из жизни в одной из больниц города Москва.

Такое сообщение в четверг, 27 июля, опубликовал концертный директор группы Алексей Кан. По его словам, причиной смерти Калинникова стала остановка сердца.

Группа Високосный год была основана еще в 1990-м. Но широко известная в начале 2000-х благодаря хитам Метро, Лучшая песня о любви и другим. Кроме того, песня Тихий огонек звучала на вступительных титрах в популярном сериале Дальнобойщики с Владимиром Гостюхиным и Владиславом Галкиным в главных ролях.

Напомним, ранее скончался бывший концертный директор легендарного коллектива Машина времени Владимир Сапунов.