Новые версии крушения Титаника: о чем запретили говорить спецслужбы

30 июня 2019, 05:24

Режиссёру фильма американские спецслужбы запретили затрагивать определенные вопросы.

Названы новые версии крушения Титаника / скриншот

Знаменитый американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон в фильме Титаник планировал раскрыть истину крушения самого большого пассажирского судна в мире. Для этого он собрал различные сведения о событии, например, то, что люди лицезрели в ледяной воде странные огни.

Но режиссёру фильма американские спецслужбы запретили открывать подобные события, сообщает портал planetanovosti.com.

Айсберг не при чем

По мнению экспертов, Титаник не мог так быстро уйти под воду от столкновения с айсбергом. Примечательно ещё, что пробоины были совсем в других местах, будто корабль был подорван. Кроме того, давно ходят слухи, что самое крупное пассажирское судно уничтожила элита для избавления от конкурентов, мешающих вести бизнес.

Загадочные огни

Многие из тех, кто выжил, вспоминали о неких загадочных огнях в районе кормовой части судна. Ко всему, спасательный корабль  появился только через час после того, как свет исчез, следовательно, это был свет не от него.

Другие странности

Другие странности заключаются в нахождении людей, которые якобы были пассажирами Титаника. 24 сентября 1990 года рыбаки в Атлантике нашли на айсберге женщину по имени Винни Коутс, которая с виду была сумасшедшая. Однако она сумела показать билет на лайнер. Женщина подгоняла рыбаков направиться к Титанику, чтобы спасти остальных.

Некоторые считают, что лайнер нечаянно подбили инопланетяне, которые в итоге скрылись в "кротовую нору", в неё-то и попала Винни Коутс. Интересно, что в 2004 году в Атлантике нашли младенца, привязанного к спасательному кругу лайнера. А через время наткнулись ещё и на мужчину. Все люди числились в списках погибших.

Напомним, ранее сообщалось, меню с Титаника ушло с молотка. Лот ушел за 100 тысяч фунтов – 140 тысяч долларов. Отмечается, что обед был подан для офицеров корабля в первый день плавания.

Также ранее в Великобритании с аукциона продали скрипку, под звуки которой тонул Титаник.

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