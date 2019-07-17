В Конгрессе США одобрили резолюцию по Украине

Сенат США принял резолюцию по Украине / facenews.ua

В США верхняя палата Конгресса (Сенат) единогласно принял резолюцию по Украине, документ посвящен пятой годовщине Революции достоинства и памяти погибших активистов — героев Небесной сотни.

Авторами резолюции являются более 20 сенаторов от Республиканской и Демократической партий, в документе, в частности, подтверждается непризнание Сенатом незаконных попыток России аннексировать Крым, сообщило посольство Украины в США.

По его данным, в резолюции сенаторы осуждают агрессию РФ против Украины, в том числе и нападение на корабли украинских Военно-морских сил, и призывает Кремль освободить захваченных моряков.

Также Сенат призывает "США, их союзников и партнеров сохранять жесткий санкционный режим против РФ до выполнению ею своих международных обязательств, в том числе по Будапештскому меморандуму и Минском договоренностями".

"…подтверждает неизменную приверженность правительства США поддержке усилий украинской власти в восстановлении территориальной целостности государства, а также предоставлении дополнительных летальных и нелетальных видов помощи… для укрепления обороноспособности Украины на земле, в море и воздухе", — говорится в документе.

В резолюции сенаторы назвали газопровод Северный поток-2 "значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усиление ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями".

Ранее сообщалось, что в США Сенат принял проект закона о бюджете страны на 2020 год на нужды национальной обороны, в котором предполагается увеличение помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов (на 50 млн больше, чем в 2019-м).